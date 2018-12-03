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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لإحالة قضية "مذبحة الشروق" للمحاكمة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لإحالة قضية "مذبحة الشروق" للمحاكمة موقع مذبحة الشروق - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة الشروق"، وذلك لضمه لأدلة الثبوت وإحالة لقضية إلى النيابة الكيلة، بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بها.

وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة العاجلة، كلا من "كرم.م" المتهم الرئيسى بذبح زوجته وأطفاله الأربعة، و"عواد.م" المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع الزوجة المجنى عليها، و2 آخرين بتهمة التحريض على القتل.

واعترف المتهم بقتل زوجته "منال" وأطفاله الأربعة لشكه فى سلوك زوجته، موضحا أنه انتقل للسكن بمدينة الشروق منذ سنتين، وتعرفت زوجته على مجموعة من السيدات، مؤكدا بأن زوجته هى من توسطت له بالعمل عند "عودة" صاحب العمل الذى يعمل عنده.

وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، بأنه شك فى سلوك زوجته، لعدم معرفته عن مصدر الأموال التى لاحظ وجودها بحوزتها، خاصة أنها تتقاضى 400 جنيه فقط من عملها كخادمة، مستطردا "منذ 4 شهور قررت تطليق المجنى عليها بعد مشاجرة كبيرة نشبت بيننا، بعد ما لقيت كرتونه فيها 4500 جنيه تحت السرير عندى، وهى قالتلى إنهم بتوع الجيران، من وقتها وأنا بشك فيها، لحد ما عرفت أنها بتخونى، وإن عودة بيجى البيت وأنا مش موجود".


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إحالة المتهم بذبح زوجته وأبنائه الأربعة فى "مذبحة الشروق" للمحاكمة العاجلة

مذبحة الشروق

الطب الشرعى

قاتل زوجته واطفاله

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