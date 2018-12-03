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النيابة ترسل عقاقير ضبطت مع تاجر مخدرات للمعمل الكيميائى لفحصها

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:00 ص
النيابة ترسل عقاقير ضبطت مع تاجر مخدرات للمعمل الكيميائى لفحصها مخدرات - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أمرت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطل، وذلك لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، كما طلب إرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائى لإيداع تقرير بشأن المواد المضبوطة.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام، قد ألقت القبض على "محمود. ص" عاطل، وذلك عقب ورود معلومات تؤكد قيامه بالاتجار فى العقاقير المخدرة، منها مخدر الاستروكس، وبخروج مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليه وبحوزته كمية كبير من مخدرة الاستروكس الضار بالصحة،  ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

 


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