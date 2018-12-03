المنيا تحتفل باليوم العالمى للإعاقة بمسيرة وفقرات فنية للتوعية

شهد أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بالمنيا، نائبا عن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة ، بحضور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ودكتورة هبة أبو زيد مسئول ملف الإعاقة بالمنيا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأت الفعاليات بانطلاق طابور العرض من كورنيش النيل أمام البنك الأهلي حتى المدرسة الثانوية العسكرية، بمشاركة عدد من طلبة التربية والتعليم ومديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وشبكة كلنا واحد التي تضم أكثر من 13 جمعية ومؤسسة تعمل في مجال الإعاقة وجمعية النور لمتحدى الإعاقة.

قال السكرتير المساعد إن الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الدورة الثالثة لفعاليات المؤتمر الوطني للشباب أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة حيث أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، الأمر الذي يتطلب تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للعمل على تلبية جميع مطالبهم واحتياجاتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ودمجهم في كافة الأنشطة والمشاركة في كل القطاعات المختلفة.

من جانبها، قالت دكتورة هبة أبو زيد إن فعاليات الاحتفال تضمنت عدداً من الفقرات الفنية على مسرح المحافظة ، بالإضافة إلى مجموعة من فقرات للتوعية حول قضاياالأشخاص ذوى الإعاقة وفقرة لكورال الأطفال من ذوى الإعاقة البصرية وسكتش غنائي وطني لفريق من ذوى الإعاقات الذهنية وفقرة فنون شعبية لفرقة الفنون الشعبية التابعة لقصر الثقافة بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كيفية التعامل مع ذوى الإعاقة.

وعلى هامش الاحتفال، تفقد السكرتير العام المساعد معرض المشغولات اليدوية لذوى الإعاقة من الجمعيات المشاركة حيث ضم المعرض منتجات متنوعة شملت إكسسوارات و منسوجات ومنتجات خشبية.