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الملك سلمان يبعث برقية عزاء للرئيس الأمريكى فى وفاة جورج بوش الأب

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:54 م
الملك سلمان يبعث برقية عزاء للرئيس الأمريكى فى وفاة جورج بوش الأب العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
أ ش أ
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بعث العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، برقية عزاء للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب.
وقال العاهل السعودى فى البرقية - حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - " علمنا بنبأ وفاة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق جورج بوش، ونبعث باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا لكم ولأسرة الفقيد ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بأحر التعازى وأصدق المواساة، راجين لكم موفور الصحة والسعادة، وألاّ تروا أى سوء".
كما بعث ولى العهد السعودى محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء مماثلة للرئيس الأمريكى.


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