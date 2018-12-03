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المكسيك تعتزم طرح الطائرة الرئاسية للبيع

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:26 ص
المكسيك تعتزم طرح الطائرة الرئاسية للبيع الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور
مكسيكو (أ ف ب)
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أعلن فريق الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأحد أن المكسيك ستبيع الطائرة الرئاسية فى مزاد، فى تنفيذ لوعد كان أطلقه خلال حملته الانتخابية.

وأجرت الطائرة وهى من طراز بوينج 787-8 رحلاتها الأخيرة الأسبوع الماضى عندما أقلت الرئيس المنتهية ولايته إنريكه بينا نييتو إلى بوينوس آيرس لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووعد لوبيز أوبرادور بتغيير "عميق وجذري" فى المكسيك لدى توليه مهامه الرئاسية السبت، بعد خمسة أشهر من تحقيقه فوزا كاسحا فى الانتخابات.

وقال خورخيه مندوزا المتحدث باسم بانوبراس -- وهو بنك تنمية حكومى تم شراء الطائرة من خلاله -- للصحفيين إن الطائرة ستخضع لأعمال صيانة ثم سيتم الاحتفاظ بها فى مطار فى سان برناردينو بكاليفورنيا، بانتظار بيعها، وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل بضع سنوات 218 مليون دولار.

وقال لوبيز أوبرادو، المعروف بنمطه البعيد عن الترف ويقود سيارة فولكسفاغن جيتا، إنه ليس بحاجة للطائرة وسيسافر على متن رحلات تجارية.

وأضاف وزير المالية كارلوس أورزوا أنه سيتم فى وقت قريب عرض 60 طائرة و70 مروحية تملكها الدولة فى مزاد.

 

 


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