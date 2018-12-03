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المرور: أرشفة إلكترونية لـملفات السيارات فى 32 وحدة تراخيص بالقاهرة قريبا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:08 ص
المرور: أرشفة إلكترونية لـملفات السيارات فى 32 وحدة تراخيص بالقاهرة قريبا حدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، أن هناك أرشفة إلكترونية تتم لملفات السيارات داخل وحدات التراخيص فى القاهرة، من خلال شركة تنفذ المشروع لجميع الملفات الخاصة بالتراخيص على أجهزة إلكترونية وشاشات حديثة، يتم تخزين جميع الملفات على هارد ديسك وإرساله لقاعدة البيانات، لإدراجه مع الملفات التى تم الانتهاء، وتكون متواجدة بالإدارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة تستقبل الملفات التى يتم الانتهاء منها، من خلال أجهزة إلكترونية تم تجهيزها داخل الوحدات التى تم البدء فيها لتستوعب كافة الملفات، وربطهم بجهاز وإرسالهم إلى قاعدة بيانات المرور، حيث يتم وضعها داخل ملفات الوحدة التابعة لها.

وأوضح المصدر، أن الأرشيف الإلكترونى سيوفر الحيز المكانى المخصص بداخل الوحدات المرورية، والاستغناء عن الأرشيف الورقى، وأكوام المعاملات والملفات المتواجدة، وحفظ الملفات من الضياع، مع سهولة وسرعة نقل الملفات إلكترونيا بين الوحدات المرورية، مع التقليل من الأخطاء، التى كانت تحدث بسبب الأرشيف الورقى، وتخزينه على أجهزة لحفظه من الحرائق التى كانت تندلع بوحدات التراخيص.

و أوضح المصدر، أنه يتم أرشفة إلكترونية فى 5 وحدات مرورية بقطاعات العاصمة فى وقت واحد، و منها وحدة مدينة نصر والشرطة والقوات المسلحة بمنطقة الكيلو 4.30 ، وتعد وحدة مرور مدينة نصر من أكبر الوحدات المرورية التى تحوى ملفات خاصة بالسيارات، ويوجد بها 750 ألف ملف للمركبات، وسيتم الانتهاء من أرشفة 32 وحدة مرورية بنطاق العاصمة، ضمن خطة تسير عليها الإدارة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم البدء فى أرشفة الكترونية فى وحدة مرور عين الصيرة خلال الأيام المقبلة، نظرا لأنها تحوى أكثر من 400 ألف ملف خاص بالسيارات لإمكانية سرعة الوصول إلى البيانات التى تحتاجها إدارة المرور من سائق المركبة من خلال نظام إلكترونى، موضحا أنه سيتم تعميمها على 32 وحدة مرورية خلال الشهور المقبلة، موضحا أن جميع السيارات التى يتم ترخيصها حاليا بوحدات مدينة نصر والقوات المسلحة والشرطة يتم تطبيق النظام الجديد بأرشفة جميع الرخص الجديدة.

 

 

 


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