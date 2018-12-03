المالية: فحص ملفات شركات عالمية تقدمت بمناقصة تنفيذ ميكنة الإجراءات الضريبية

كتبت- منى ضياء

أعلن أسامة توكل مستشار وزير المالية الضرائب، أن مصلحة الضرائب بدأت العمل فى أضخم مشروع فى تاريخها، وهو ميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرا لطرح مناقصة للشركات العالمية، وجارى حاليا فحص ملفات الشركات المتقدمة التى ستنفذ ميكنة الإجراءات.

وقال توكل خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مساء اليوم الاثنين عن كيفية تسجيل وتقديم الإقرار الضريبى إليكترونيا: أن العالم كله يعمل إليكترونيا، وكانت هناك شكاوى من طول الإقرار الضريبى الورقى الذى لم يأت ثماره.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن رئيس مصلحة الضرائب تقدم بمقترح لوزير المالية لتفعيل الإقرار الإلكترونى على مراحل، الأولى بالنسبة لشركات الأموال والتى تقدمت بإقراراتها فى أكتوبر الماضى، والثانية الأشخاص الاعتبارية (الشركات)، والثالثة للأشخاص الطبيعيين لتسهيل التعامل فى المجتمع الضريبى.