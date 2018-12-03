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"الكوميسا" توجه الشكر للرئيس السيسى لرعايته منتدى "أفريقيا 2018"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:35 م
"الكوميسا" توجه الشكر للرئيس السيسى لرعايته منتدى "أفريقيا 2018" الرئيس السيسى
(أ ش أ)
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وجهت الدكتورة هبة سلامة الرئيس التنفيذى للوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستضافة مصر لفعاليات منتدى "أفريقيا 2018" الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و9 ديسمبر الجارى بجانب رعايته الشخصية للمنتدى للسنة الثالثة على التوالى، مشيرة إلى أن المنتدى يقدم مصر كبوابة استراتيجية لأفريقيا فى الوقت الذى تشهد فيه القارة تطورات كبيرة.

وقالت سلامة- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- أن منتدى أفريقيا 2018 سيناقش قضايا حاسمة فى تحديد مستقبل القارة الأفريقية، وتزداد أهميته من خلال رعاية الرئيس السيسى للمنتدى خاصة مع قرب توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن المنتدى- الذى يشارك فيه العديد من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة- سيضم أفضل عقول فى مجالات ريادة الأعمال فى القارة وسيشاركون مع كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا التى تعتبر أساسية ومصيرية لحياة الأفارقة.

وأشارت إلى أن المنتدى هذا العام سيعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" وسيناقش قضايا حاسمة فى مستقبل القاهرة وتنميتها منها الطاقة، التجارة، النظام المالى، الاستثمارات داخل أفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية فى أفريقيا، بالإضافة إلى شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي.

وأوضحت أن المنتدى سيخصص يوما لرواد الأعمال الشباب فى القارة الأفريقية وذلك بجانب يوم آخر خلال المنتدى حول تمكين المرأة فى أفريقيا وتعزيز دورها فى التنمية وترسيخه.

 ونوهت سلامة بأن المنتدى سيشهد عرض الفرص الكبيرة التى تشهدها القارة الأفريقية فى مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع، مؤكدة الثقة القصوى ليس فقط فى إمكانات قارة أفريقيا فقط ولكن أيضا فى قدرة الأفارقة على ترجمة تلك الإمكانية إلى فرص حقيقية تطبق على أرض الواقع.

 

 

 


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