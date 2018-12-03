القبض على موظف بحوزته حشيش وأقراص مخدرة فى بنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

ألقت مباحث الفشن جنوب محافظة بنى سويف، القبض على موظف وبحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة داخل منزله.

تلقى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن معلومات تفيد، قيام "مصطفى . م" 50 سنة موظف بالاتجار فى المواد المخدرة.

تم إخطار العميد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف، فأمر بسرعة ضبط المتهم، وتمكن النقباء حسين إبراهيم ومسعد ذكى وشريف فارس معاونو المباحث، من القبض على المتهم داخل منزله وبحوزته 110 أقراص مخدرة وفرش حشيش ومطواة وتليفون محمول و10 آلاف و333 جنيها حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.