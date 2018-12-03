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القائم بأعمال سفارة أمريكا: معرض إيديكس يظهر أهمية مصر وشراكتنا مع القاهرة قوية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:14 م
القائم بأعمال سفارة أمريكا: معرض إيديكس يظهر أهمية مصر وشراكتنا مع القاهرة قوية القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة ومحررة اليوم السابع
كتبت: إنجى مجدى
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أكد القائم بأعمال السفارة الامريكية، توماس جولدبرجر، إن المعرض الدولى الاول للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018 " يظهر أهمية مصر فى أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط فضلا عن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر.

 وقال جولدبرجر ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "  خلال  جولة فى المعرض قام فيها بزيارة الجناح الامريكى وعدد من الشركات الامريكية المشاركة، اليوم الأثنين، "لدينا اليوم عدد كبير من الشركات الأمريكية المشاركة يتجاوز الـ 40 شركة يمثلها مسئولون رفيعى المستوى وتقدم العديد من المنتجات العسكرية".

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القائم بأعمال السفارة الأمريكية ومحررة اليوم السابع
 

وأكد جولدبرجر ،  على العلاقات القوية التى تجمع القاهرة وواشنطن قائلا "لدينا عمل مشترك مع الحكومة المصرية ولدينا تعاون كبير مع الجيش المصرى ونتطلع لتوسيع ذلك وتنويعه وأتاحة الفرصة أمام الشركات الأصغر لذا نحن ندعم هذا المعرض اليوم".

 

يضم الوفد الرسمى الأمريكى المشارك فى معرض EDEX  القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ونائبة مساعد الوزير الدفاع لشؤون التصدير والتعاون آن كاتالدو، والمديرة الرئيسية لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ميشيل هايزن، ومدير مركز الدعم بوزارة التجارة الأمريكية، ستيفن رينا وكبير مسئولي الدفاع الأمريكيين في مصر اللواء رالف جروفر.

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القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة
 
 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح اليوم  المعرض المقام بمركز المعرض الدولية فى التجمع الخامس، بمشاركة 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفد رسمى من 41 دولة حول العالم.

 

 

 


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ايديكس 2018

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