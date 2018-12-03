الصناعات النسيجية: تحرير الدولار الجمركى يحد من الاستيراد ويدعم الصناعة

كتبت – منى ضياء

قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار تحرير سعر تحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة والداخلة فى عمليات التصنيع، هو إجراء جيد يدعم الصناعة المحلية.

وأضاف المرشدى فى تصريح لليوم السابع، أن القرار يعطى ميزة تنافسية للمنتج المحلى ويحد من عمليات الاستيراد، ولكنه ليس كافيا لدعم الإنتاج المحلى.

جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.