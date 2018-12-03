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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:20 م
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الصحة تنظم 7 ورش عمل لرفع الوعى بالطب النفسى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:26 م
الصحة تنظم 7 ورش عمل لرفع الوعى بالطب النفسى جانب من الحدث
كتب وليد عبد السلام
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نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان فعاليات المؤتمر السنوى الخامس للأمانة بعنوان “الخروج عن الصمت .. احتياجات يجب تلبيتها فى مجال الطب النفسى"،  بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
 
وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن فعاليات اليوم الاول للمؤتمر تضمنت إقامة حوالى 7 ورش عمل تدريبية  تخص الصحة النفسية من الإدمان و العلاج النفسى للاضطرابات الشخصية وغيرها، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية عن الصحة النفسية في المدارس. 
 
كما تضمنت فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر الجلسة الافتتاحية لاخر التطورات فى مجال الطب النفسي فى مصر.
 
جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور احمد عكاشة استاذ الطب النفسى ومستشار  رئيس الجمهورية، والدكتور هشام رامى الأمين السابق للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأساتذة وعلماء من المتخصصين فى مجال الطب النفسي فى مصر،  بالاضافة الى عدد من الاطباء الخبراء فى مجال الطب النفسى من بعض الدول الأجنبية. 
 
 وأضافت "عبدالمقصود" أنه تم تقديم عدد من المحاضرات فى مجال الطب النفسي والتى ألقاها عدد من اساتذة وعلماء من المتخصصين، كما تم  انعقاد ندوة اخرى عن تاثير الاعلام فى المرض النفسى حاضر فيها الاعلامى اسامة منير.
 
وأكدت الدكتورة منن عبدالمقصود، ان انعقاد المؤتمر سنويا فرصة هائلة وقوية للعاملين فى مجال الطب النفسى بكل فئاتة لاكتساب مزيد من الخبرات، و لمناقشة العديد القضايا التى تتعلق بمجال الطب النفسي، والاطلاع علي اخر المستحدثات و التطورات العلمية فى المجال بجانب اكتساب مهارات وتبادل للخبرات بين الفريق المعالج والاخصائيين النفسيين .
 

 


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