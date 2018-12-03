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الصحة تعلن وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين فى حادث مرورى ببنى سويف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:46 ص
الصحة تعلن وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين فى حادث مرورى ببنى سويف حادث - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين فى حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوى الشرقى  قبل نفق أبو صالح إتجاة حلوان، محافظة بنى سويف.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.
 
وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازم.

 


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