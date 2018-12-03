السيسى يفتتح اليوم معرض ايدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز المعارض

يقام المعرض على مدار ثلاث أيام بداية من اليوم، ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و 10 وزراء دفاع، و 8 وزراء إنتاج حربى، وأكثرمن 10 ألاف زائر.



