الرئيسية أخبار عاجلة السيسى يفتتح اليوم معرض ايدكس للصناعات الدفاعية والعسكرية بمركز المعارض الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:45 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب زكى القاضى إضافة تعليق يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "ايدكس2018"، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس. يقام المعرض على مدار ثلاث أيام بداية من اليوم، ويحضره ممثلين لأكثر من 373 شركة عالمية، و 10 وزراء دفاع، و 8 وزراء إنتاج حربى، وأكثرمن 10 ألاف زائر. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. 10 معلومات عن معرض الأمن والدفاع "ايدكس 2018".. أبرزها عدد الحضور معرض ايدكس ٢٠١٨ ايدكس ٢٠١٨ ايديكس ٢٠١٨ السيسي الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل" موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!! لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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