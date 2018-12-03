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السيسى يتفقد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:10 ص
السيسى يتفقد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الرئيس السيسي يتفقد المعرض
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن الأجنحة المشاركة فى المعرض، وتفقد الرئيس أيضا الجناح المصرى  المشارك فى المعرض.

كانت مراسم افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا قد بدأت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسية بالمعرض ورؤساء وفود الدول المشاركة .

وفى بداية المراسم تم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "مصر القوة والسلام".

حضر المراسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة ، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، فضلا عن 7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.

 

 


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