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السفير السعودى يشارك بافتتاح معرض تشكيلى فى دار الأوبرا المصرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:45 م
السفير السعودى يشارك بافتتاح معرض تشكيلى فى دار الأوبرا المصرية السفير السعودى خلال زيارته للمعرض
كتب مصطفى عنبر
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أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، عن سعادته بحضور حفل افتتاح معرض الفنانة التشكيلية السعودية غدير حافظ، الذي أقيم مساء اليوم بقاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. 

 

أشار "نقلي" إلى أن احتضان دار الأوبر لهذه الاحتفالية، بعد أيام قليلة من احتضانها افتتاح الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" لمسابقة الأفلام العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، يعكس ما وصلت إليه الفنون الإبداعية بالمملكة من حضور مميز، تجاوز حدود المكان، ليطل بوجهه المشرق من قلب العاصمة المصرية التي طالما أثرت الوجدان العربي بما قدمته من ثقافة وفنون على مدى تاريخها.

 

أشاد السفير نقلي بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والذي شمل كافة القطاعات والمجالات بما في ذلك قطاع الثقافة والفنون، الأمر الذي ساهم في تنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي بكافة أشكاله.  

 

يقام المعرض الذي يحمل اسم "شتات بين الحقيقة والخيال"، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية، في الفترة من 3 إلى 10 ديسمبر الجاري.

 

سبق للفنانة التشكيلية غدير حافظ أن مثلت المملكة العربية السعودية في معارض بـ 6 دول أوروبية


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