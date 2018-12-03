كان الرئيس السيسى قد وصل إلى قاعة المؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لافتتاح المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2018"، حيث استقبله الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وكبار رجال القوات المسلحة .

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.