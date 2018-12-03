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الرئيس السيسى يتفقد أجنحة السعودية والإمارات بمعرض "إيديكس 2018"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:53 ص
الرئيس السيسى يتفقد أجنحة السعودية والإمارات بمعرض "إيديكس 2018" الرئيس السيسى بمعرض إيديكس 2018
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجنحة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".

وكانت مراسم افتتاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"،  بدأت بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاعة الرئيسية بالمعرض ورؤساء وفود الدول المشاركة، كما تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "مصر القوة والسلام".

وحضر المراسم، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وعدد منرجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال، و7 رؤساء أركان و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الصديقة.


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