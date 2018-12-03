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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:50 م
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الداخلية تستضيف طلاب المدارس للتعرف على دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:50 م
الداخلية تستضيف طلاب المدارس للتعرف على دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن مبادرة كلنا واحد
كتب محمد أبو ضيف
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فى إطار إضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد " على كافة المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء بإعتباره مستقبل الوطن.

فقد قامت مديريات أمن (المنوفية ، الفيوم ، الإسكندرية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية ، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة (كلنا واحد) وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.


وفى سياق متصل .. قامت إدارة مرور المنوفية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، لإيفاد نموذج المدينة المرورية المصغر إلى إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بمدينة شبين الكوم .. لتدريب الأطفال عليه بشكل عملى لنشر الوعى الأمنى والمرورى لدى المراحل العمرية المبكرة لترسيخ قيم وإحترام القوانين وآداب المرور .

مبادرة كلنا واحد في الإسكندرية
مبادرة كلنا واحد في الإسكندرية

 

مبادرة كلنا واحد في الفيوم
مبادرة كلنا واحد في الفيوم

 

مبادرة كلنا واحد في المنوفية
مبادرة كلنا واحد في المنوفية

 


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