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الداخلية: إحباط تهريب 18 ألف لتر مواد بترولية مدعمة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:55 م
الداخلية: إحباط تهريب 18 ألف لتر مواد بترولية مدعمة مواد بتروليه- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهودها خلال الـ48 ساعة الماضية عن ضبط (132) قضية تموينية متنوعة.. أبرزها ضبط مسئول عن إحدى شركات الصناعات الغذائية ومنتجات اللحوم - بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر (بالجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من اللحوم المصنعة "لانشون"- غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وزنت نحو (2,060 طن منتج نهائى ) معبأة داخل عبوات.. وغير مدون عليها أية بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.. تمهيداً لطرحها للبيع، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مكتبة فى دمنهور (بالبحيرة)، لقيامه بتجميع (1178) بطاقة وماكينة صرف خبز خاصة بمخبز المدعو أيمن.م.ب، بقصد استغلالها للاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق، وضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية (بالجيزة)، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو (18.600 ألف لتر "بنزين").. تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباحا غير مشروعة.


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