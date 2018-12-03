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الجيش السورى يقضى على أكثر من 270 مسلحا من داعش فى السويداء

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:20 ص
الجيش السورى يقضى على أكثر من 270 مسلحا من داعش فى السويداء جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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أعلن ممثل القوات المسلحة الروسية فى سوريا أوليج ماكاريفيتش، أن الجيش السورى قضى على أكثر من 270 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال هجوم شنه على مواقعهم فى محافظة السويداء.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ماكاريفيتش قوله اليوم الأثنين: "تم أثناء العملية القضاء على أكثر من 270 مسلحا ومصادرة عدد كبير من الأسلحة والذخائر والألغام الأجنبية الصنع، بما فيها 12 صاروخا مضادا للدبابات من طراز "TOW".

وأشار إلى أن العملية العسكرية جرت فى ظروف جوية سيئة وفى منطقة هضبة بركانية.

واستقبل الرئيس السورى بشار الأسد مؤخرا مخطوفى محافظة السويداء الذين حررهم الجيش السورى قبل أيام فى عملية بشمال تدمر، بالاشتباك المباشر مع تنظيم داعش الإرهابى.

وخطف تنظيم داعش 36 امرأة وطفلا على الأقل من محافظة السويداء جنوبى سوريا، بعد أن شن هجمات مسلحة سقط خلالها أكثر من 25 قتيلا منذ أسابيع.

 


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