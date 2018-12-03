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الجنايات تنظر استئناف أمن الدولة على إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:51 م
الجنايات تنظر استئناف أمن الدولة على إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة وائل عباس
كتبت أمنية الموجى
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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اسئناف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل كلا من المدون وائل عباس ووليد الشوبكى ومؤمن حسن بتدابير احتراذية، لاتهامهم  ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

 

يشار إلى أن النيابة قررت سابقا حبس المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليهم عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.

 
 

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