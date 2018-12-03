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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:35 ص
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التعليم تتابع المدارس الخاصة إداريا وماليا للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:00 ص
التعليم تتابع المدارس الخاصة إداريا وماليا للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة المدارس اليابانية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك لجان شبه يومية للمتابعة والمرور على المدارس الخاصة لرصد أى تجاوزات والتحقق من شكاوى أولياء الأمور الخاصة بالمصروفات.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الفترة المقبلة سوف تشهد مراجعة لوائح المدارس الخاصة الإدارية والمالية للتأكد من تطابقها للقرارات الوزارية والقوانين.
 
وكان أولياء أمور طلاب بمدارس خاصة شكو من ارتفاع المصروفات الدراسية بشكل كبير وأيضا تجاوزات إدارية تتعلق بارتفاع الكثافات.

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