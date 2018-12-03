البنك الأهلى يحصل على جائزتين عالميتين فى تمويل التجارة والمعاملات المالية

كتب - أحمد يعقوب

منحت مؤسسة Asian Banker العالمية البنك الأهلى المصرى جائزتى أفضل بنك مصرى فى مجال تمويل التجارة وفي المعاملات المالية لعام 2018 ، وهي الجائزة التي تقدمها المؤسسة المذكورة لأفضل بنك في كل دولة من الدول، وتعد تلك الجائزة من الجوائز التي تحرص البنوك على الحصول عليها لصدورها عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي في مجال تقييم البنوك في دول الشرق الأقصى وآسيا الوسطى ودول الخليج العربى وبعض الدول الأفريقية.

وأسفر تقييم المؤسسة للبنوك المصرية عن تميز مؤشرات البنك الأهلى المصرى وريادته في مجالات تمويل التجارة والمعاملات المالية وارتفاع معدلات نموها بشكل مطرد، حيث تم اختيار البنك ضمن تقييم اكثر من 50 مؤسسة مالية بالمنطقة تم تقييمها وفقا والدراسات والتحليلات التي أجراها خبراء المؤسسة على أداء تلك البنوك والتي اتضح منها تفوق البنك الأهلي المصري بشكل واضح في كل من معدلات وقيم المعاملات البنكية من خطابات ضمان واعتمادات مستندية بكافة أنواعها وتصنيفاتها التي تتنوع ما بين تمويلات شركات عامة او خاصة أو شركات دولية وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكل ما يتعلق بتلك المعاملات من خدمات متطورة وسرعة تنفيذ المعاملات المختلفة وأسعار عمولات تنافسية اتاحت للبنك الأهلي التفوق والتميز في تلك الخدمات المصرفية الحيوية.

ومن جانبه أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن سعادته لفوز البنك بتلك الجوائز والتي تعكس كفاءة فريق العمل واحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، وانعكاسا لشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التى تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وإدارة المعاملات المالية المختلفة بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة تكنولوجية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل دورى لتواكب احدث التقنيات المصرفية العالمية.

وتم تسليم الجوائز خلال الحفل الذى أقامته مؤسسة Asian Banker في دبى لهذا الغرض، وحضره نخبة من كبري المؤسسات المالية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا ونيابة عن البنك الأهلى المصرى تسلم الجائزة خالد طه رئيس مجموعة العمليات المصرفية وعمرو عبد الجواد رئيس قطاع التحصيلات المستندية بالبنك .