الإندبندنت: مدير جهاز MI6 يحذر روسيا من الاستهانة ببريطانيا

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مدير جهاز المخابرات البريطانية الخارجية MI6 سيصدر تحذير قويا لروسيا اليوم الإثنين، من الاستهانة ببلاده، وسيشدد على أهمية التعاون الأمنى مع أوروبا فى الوقت الذى يزداد فيه التهديد بعدم التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست.

ومن المتوقع أن يلقى أليكس يونجر، خطاب عام نادر سيحدد فيها كيف أن التعاون مع الحلفاء الأوروبيين قد منع هجمات عديدة فى بريطانيا والقارة من قبل داعش وجماعات إرهابية أخرى.

وقالت صحيفة الإندبندنت، إن مدير MI6 سيشدد فى خطابة على حتمية أن تحافظ بريطانيا على علاقتها الأمنية مع أوروبا وتقويها مع اقتراب خروجها من الكتلة الأوروبية وفى ظل غموض عميق يحيط بالمستقبل.

وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، قد شددت مرارا على أنها لا تريد التدخل فى العملية السياسية، إلا أن المسئولين تحدثوا سرا عن مخاوفهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى دون تسوية قضايا التعاون الأمنى.

من جانبها، أشارت صحيفة الجارديان إلى أن يونجر سيحذر روسيا من الاستهانة بقدرة بريطانيا على الرد فى أعقاب الهجوم بغاز الأعصاب فى سالسبيرى، لافتة إلى أنه سيشرح فى خطابه الأسباب التى تجعل بريطانيا تطور التجسس من الجيل الرابع من أجل عصر جديد ومقلق.