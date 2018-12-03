video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعدام شنقا لـ3 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين بقضية "مذبحة أوسيم"

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:15 م
الإعدام شنقا لـ3 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين بقضية "مذبحة أوسيم" هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان
كتب سليم على _ تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

أصدرت محكمة جنايات الجبزة، اليوم الاثنين، أحكاما بشأن 15 متهما من عائلتى رابح والزيدى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة أوسيم" والتى نتج عنها مصرع 4 أفراد وسقوط عددا من المصابين بالعائلتين.

 

والمتهمون هم: عبد الله عبد المنعم عبد المعطى الزيدى، 27 سنة، عاطل، وبدر عبد المنعم عبد المعطى الزيدى، 25 سنة عاطل، ونادى السيد قطب الزيدى، 39 سنة فرام، واحمد جمال حسن إبراهيم 26 سنة سائق، صابر ابراهيم عبد المولى، 27 سنة فلاح، محمود أحمد محمد، 30 سنة عامل بنزينة، أسامة كرم عبد الباقى، 27 سنة ميكانيكى، عصام ناصر محمد 27 سنة فلاح، سامى فتح الله عبد الفتاح 34 سنة سائق، أحمد عبد الحليم حافظ 25 سنة سائق، محمد رضا محمد، 34 سنة موظف بمجلس مدينة أوسيم، رابح جعفر حنفى، 27 سنة سائق، حسام زغلول رابح ومحمد نصر رابح، ومرزوق عبد الباسط مرزوق.

 

قضت المحكمة بالإعدام شنقا للمتهم الأول والثانى والثالث، والسجن المؤبد للمتهم الرابع والخامس والسادس والثانى عشر والثالث عشر، والسجن 10 سنوات للمتهم السابع والثأمن، وبراءة كل من المتهم التاسع والعاشر والحادى عشر والرابع عشر والخامش عشر.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافى عثمان، وعضوية المستشارين، محمد رشدى وياسر الزيات، وسكرتير المستشارين أشرف صلاح.

 

وجاء فى أمر الاحالة أن المتهمين من الاول حتى الخامس، قتلوا المجنى عليه عبد القادر زغلول رابح، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، لخلافات ثأرية بين عائلتهم فبتو النية ووزعوا الأدوار فيما بينهم، وعقدوا العزم على قتله ثأرا وأعدوا بذلك أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا لمكان تواجدهم الذى ايقنوا سلفا ولما لحا لهم اطلق صوبه المتهم الأول الاعيرة النارية من سلاحه قاصدا قتله فحدثت إصابته والتى أودت بحياته، وخال تواجد المتهمين الرابع والخامس، على مسرح الواقعة لمناصرتهم ومساعدتهم على انفاذ جرمهم.

 

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى انهم بذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليهم " السيد بدوى رابح" عمدا وبيتو النية على الخلاص منهم، واعدوا لذلك اسلحة نارية وتوجهوا إلى مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى اطلق صوبه المتهم الثانى، الاعيرة النارية من سلاحه قاصدا قتله.

 

كما اقترنت بالجناية الأولى جناية أخرى، وهى أنهم بذات المكان قتلوا المجنى عليه " مصطفى عبد المنجى الشيمي" عمدا لما ظنوه من العائلة غريمتهم اذ اطلق المتهم الثالث صوبه، الأعيرة النارية من سلاحه قاصدا قتله، حال تواجد المتهمين الرابع والخامس، بمسرح الواقعة لمناصرتهم ومساعدتهم على انفاذ الواقعة.

 

كما اقترنت بالجناية الأولى جناية أخرى، وهى انهم فى ذات الوقت شرعوا فى قتل المجنى عليه " عبد الفتاح سلامه عبد الفتاح رابح" مع سبق الاصرار والترصد، اذ بيتوا النية وعقدوا لنية على إزهاق روحه، وتوجه إلى مكان تواجده، وما أن ظفروا به حتى اطلق صوبه المتهم الثالث وابل من الأعيرة النارية وأحدثوا به إصابة ولكن خاب أثر جريتهم إذ تدارك المجنى عليه الشفاء.

 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم السادس، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق مع المتهم من الأول حتى السادس على قتل المجنى عليهم سالفى الذكر، وساعدهم بأن أوصل اليهم المتهم الخامس فى مكان تواجدهم واعطى إلى المتهم الثامن الأسلخة والدرجات لإخفائهم، ووقعت تلك الجرائم بناء على هذه المساعدة.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمن من الأول حتى السابع، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مرخصة لتنفيذ جريمتهم، حيث قتلوا المجنى عليه أحمد صبحى الزيدى، لما تيقنوا وفاة المجنى عليهم محل الوصف الأول، فأنزلوه من سيارته واصطحبوه عمدا واستغلوا انفراده وبعده عن ذويه واستجلبوا اسلحة بيضاء سكاكين وحاصروه مانعين من حاول الدفاع عنه وتعدوا عليه بأسلحتهم، بأن صوبوا عدة طعنات بجسده والتى أودت بحياته.

 

وتابع فى أمر الإحالة، أن المتهمين السابع والثامن، علموا بارتكاب المتهمين من الأول وحتى السادس، الجناية محل الوصف الأول، وساعدوهم على الفرار من مسرح الواقعة بأن قاموا بإخفاء الأسلحة النارية والدرجات البخارية المستخدمين فى الجريمة، وقام الثامن بقيادة الدراجة البخارية لمساعدة المتهمين بالفرار.

صور قضية مذبحة أوسيم (1)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (2)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (3)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (4)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (5)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (6)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (7)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (8)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (9)
 

 

صور قضية مذبحة أوسيم (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة 15متهما من عائلتى "رابح والزيدى" لـ5يوليو بقضية مذبحة أوسيم

إحالة 15 متهما من عائلتى "رابح والزيدى" إلى الجنايات بقضية "مذبحة أوسيم"

أهالى قرية مذبحة أوسيم يطالبون بتعيين خدمات أمنية لمنع تجدد اشتباكات

بالصور..عودة الحياة لطبيعتها لقرية الزيدية بعد مرور 5أيام على مذبحة أوسيم

عقوبة القتل

مذبحة اوسيم

نيابه أوسيم

محكمه شمال الحيزه

عائلتي رابح والزيدي

قضية ثار باوسيم

اخبار المحاكم

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة