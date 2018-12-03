"الأعلى للإعلام" يرشح الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس

رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، ومن المقرر أن يلتقى الفنان، الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، الأسبوع القادم، للاتفاق على تشكيل اللجنة وسياسة عملها خلال الفترة القادمة.

كما رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كلا من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.

كما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابات من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتى لترشيح كل من الدكتور عبد الله حسن عبد القوى معاون وزير الأوقاف لشئون المتابعة والدكتور خالد غانم مدير إدارة الإعلام بديوان عام وزارة الأوقاف والدكتور إبراهيم نجم أمين عام الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم وأحمد المالكى عضو بلجنة إحياء التراث بمشيخة الأزهر وأسامة الحديدى منسق مركز الفتوى الالكترونية بالأزهر، من ضمن تشكيل اللجنة الدينية التى ستبدأ اجتماعتها الأسبوع القادم برئاسة أحمد سليم الأمين العام للمجلس، وذلك لوضع معايير ضبط البرامج الدينية وتنفيذ الضوابط الصادرة بشأن ضيوف البرامج والمتحدثين فى الفتاوى.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أعلن أمس الأحد خلال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، عن تشكيل لجنة للطفل ضمن لجان المجلس الأعلى للإعلام .