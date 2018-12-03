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الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأربعاء لمدة 72 ساعة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:09 م
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الأربعاء لمدة 72 ساعة الطقس السئ - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنة من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل 5 ديسمبر الجارى وتستمر حتى الجمعة 7 ديسمبر،  وتكون ذروتها يوم الخميس.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى بيان له، أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد مساء الأربعاء إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء وتصل إلى مناطق من جنوب البلاد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتابع البيان أنه من المتوقع أن  يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد  حتى شمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط خلال تلك الفترة، موضحا أن الطقس متوقع أن يكون مائل للبرودة نهارا بارد ليلا ، ومن المنتظر أن تنحصر فرص سقوط الامطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية.

 وعن درجات الحراره المتوقعه خلال هذة الفترة فهى كالاتى:-

- السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 21 إلى  20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغريبة  من 20 الي 19 درجة مئوية.

- محافظـات الوجة البحرى والقاهرة  من  20 إلى 19 درجة مئوية.

- محافظـات شمال الصعيد من  21  إلى 20 درجة مئوية.

- محافظات جنوب الصعيد  من 22 إلى 23 درجة مئوية.

- محافظات جنوب سيناء من 23 إلى 24 درجة  مئوية.

 وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسؤولين اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات .


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