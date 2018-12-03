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"الأربعاء" تدشين أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء ورئيس الطائفة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:13 م
"الأربعاء" تدشين أول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة محافظ جنوب سيناء ورئيس الطائفة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الهيئة الإنجيلية
وائل ربيعى
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تحتفل الطائفة الإنجيلية الأربعاء المقبل بوضع حجر الأساس لأول كنيسة إنجيلية بشرم الشيخ بمشاركة اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
 
ومن المقرر حضور القيادات الأمنية بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والبرلمانية والشعبية، ورئيس سنودس النيل الإنجيلي القس رفعت فكري، والأمين العام القس رفعت فتحى، ورئيس مجمع مشيخة القاهرة الإنجيلي القس ماجد كرم، وراعي الكنيسة بشرم الشيخ القس إيهاب سمير.
 
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "إننا نسعى دائمًا إلى خدمة الإنسان أينما كان، وأن الكنيسة الجديدة بشرم الشيخ تهدف إلى تحقيق رؤية الطائفة الإنجيلية الوطنية في خدمة الجميع، من خلال الخدمات المقدمة، كافتتاح مزار سياحي يهدف لتنمية السياحة بشرم الشيخ، وحضانة للأطفال، وعيادات خارجية، ومركز تدريب يهدف إلى إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات لتحقيق النمو المستمر، وفرع لأكاديمية الحوار الدولية".
 
 

 


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