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الأجهزة الأمنية تنفذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:37 م
الأجهزة الأمنية تنفذ حملات إزالة للتعديات على أملاك الدولة حملة أمنية لإزالة التعديات-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف
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شنت الأجهزة الأمنية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات، حملات أمنية موسعة، استهدفت تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 
وقامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف، حيث أسفرت الحملات فى مديرية أمن سوهاج عن تأمين تنفيذ (239) قرار إزالة تعديات متنوعة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ (44) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ (7) قرارات إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ (187) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ (95) قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن بنى سويف تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وفى مديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة المتنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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