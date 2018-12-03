اكتشاف 3 بؤر جديدة لإنفلونزا "الخنازير الأفريقية" فى الصين

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، الصينية اليوم الاثنين، اكتشاف ثلاث بؤر جديدة "لإنفلونزا الخنازير الأفريقية " فى مزرعة بالعاصمة (بكين) ومزرعتين بمقاطعتى "شنشي" شمال غربى الصين و"هيلونغجيانغ" شمال شرقى البلاد.

وقالت الوزارة- فى بيان اليوم- أن البؤرة الأولى تم اكتشافها فى مزرعة تضم 9835 خنزيرا بمنطقة "تونغتشو " بالعاصمة (بكين) حيث تأكد نفوق 17 منها بسبب المرض.

وأضافت أنه تم اكتشاف "البؤرة الثانية " فى إحدى المزارع بمقاطعة "هيلونججيانج " تضم 375 خنزيرا، نفق منها 77 بسبب المرض، فيما تم اكتشاف "البؤرة الثالثة " فى مزرعة بمدينة "شيآن" بمقاطعة "شنشى " بها 245 خنزيرا، حيث تأكد نفوق 79 منها بسبب المرض.

يشار إلى أن "حمى الخنازير الأفريقية " هى مرض "فيروسى " شديد العدوى يصيب الخنازير، ولا يؤثر على البشر، أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وقد أبلغت الصين عن أول حالة للمرض فى أغسطس الماضى بمقاطعة "لياونينج " شمال شرقى البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.