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اتحاد الغرف التجارية ينظم غدا منتدى أعمال مصرى أيرلندى لبحث فرص التعاون

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:46 ص
اتحاد الغرف التجارية ينظم غدا منتدى أعمال مصرى أيرلندى لبحث فرص التعاون احمد الوكيل رئيس الغرف التجارية
كتب إسلام سعيد
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ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، غدا الثلاثاء، منتدى أعمال مصرى أيرلندى لمناقشة عدد من القضايا المشتركة وعلى رأسها تعزيز حركة التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن  حجم التبادل التجارى بين مصر وأيرلندا يسجل متوسط سنوى 350 مليون يورو وهو رقم يمكن العمل على زيادته فى الفترة القادمة.

ويتطرق المنتدى إلى بحث تنمية التعاون فى القطاعات الصناعية وجذب الاستثمارات والاستفادة من تجارب الجانب الآيرلندي في بعض المجالات أهمها مجال إنشاء مزارع الثروة الحيوانية .


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