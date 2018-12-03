إقبال كبير من أهالى شمال سيناء فى اليوم الثالث لحملة 100 مليون صحة

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت نقاط استقبال المستفيدين من الفحص المجانى بحملة 100 مليون صحة بشمال سيناء فى يومها الثالث، إقبال كثيف من الأهالى .

وسجلت النقاط فى المستشفيات العامة والمركزية ونقاط جامعة العريش الحكومية وسيناء الخاصة نسبة أكبر إقبال لها، وفى مناطق الشيخ زويد، تغلب كثيرين من بين الأهالى على الظروف التى تعيشها مناطقهم ووصلوا لنقطة الفحص فى مستشفى الشيخ زويد المركزى .

كما واصلت الوحدات الصحية فى عموم مركز بئر العبد استقبال المترددين على نقاط المسح الطبى، وبادرت جمعيات أهلية فى مدينة العريش بعقد ندوات تعريفية وإرشادية للأهالى بأهمية الحملة، وضرورة استفادة كل مواطن منها بإجراء الفحص للكشف عن فيروس سى والأمراض المتوطنة.

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها اليوم، عن أعداد المستفيدين من حملة 100 مليون التى إنطلقت أول أمس، وبحسب البيان ووصل عدد من تم فحصهم فى اليوم الول إلى 2361 مواطنًا بينهم 862 ببئر العبد، 860 العريش ، 466 الشيخ زويد، 104 نخل ، و49 الحسنة، و20 رفح.

وكانت نتيجة فحص فيروس سي 2220 حالة سلبي و135 إيجابي، و6 أشخاص غير مستهدفين، وضغط الدم 2162 حالة، ضغط الدم طبيعى و199 حالة ضغط الدم مرتفع، وقياس السكر، 2135 حالة طبيعية، 226 حالة السكر مرتفع.

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، إن نقاط استقبال المواطنين بشمال سيناء، لإجراء المسح الطبى مجانا للفحص من فيروس سى والأمراض المتوطنة ضمن حملة 100 مليون صحة، تشهد إقبال من مختلف الأعمار، يقوم عليها 120 فريق طبى يتمركزن فى النقاط الطبية المقررة لتقديم الخدمة.

وقال الدكتور محمود طلحة كيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن 80 نقطة طبية تقدم فيها خدمة المسح الطبى مجانا بمختلف إنحاء المحافظة، بها 120 فريقاً طبيا لفحص المواطنين والكشف عليهم، كما تم إقامة نقاط طبية فى الجامعات، ويقوم فريقان طبيان داخل جامعة العريش وفريقان آخران فى جامعة سيناء بالكشف على الطلاب وفحصهم.

وقال الدكتور رمضان توفيق إسحق مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء، أن عدد المواطنين المستهدفين من الحملة يبلغ 254 ألف و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألفا و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار إن النقاط الموزعة فى مراكز المحافظة بواقع 30 نقطة فى العريش، 29 نقطة في بئر العبد، 8 نقاط في الشيخ زويد، 4 نقاط في رفح، 5 نقاط في الحسنة، و4 نقاط في نخل.