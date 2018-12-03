إصابة ربة منزل وطالبة بالتسمم الغذائى لتناولهما طعام ملوث بالبحيرة

أصيبت ربة منزل وطالبة بالتسمم الغذائى، بسبب تناولهما طعام ملوث بمواد سامة بمركزى كفر الدوار وأبو حمص بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفرالدوار من المستشفى العام بوصول" و ر ح " 17سنة ربة منزل منزل مصابه بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه وتم حجزها تحت الملاحظه .

بسؤالها قررت بتناولها بعض الأطعمه عليها سم للفئران عن طريق الخطأ مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كما تبلغ لمركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفر الدوار العام بوصول" ه س م 16 سنة طالبه ومقيمه مركز أبوحمص مصابه بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومه وتم حجزها تحت الملاحظه .

بسؤالها قررت بتناولها قطعه من الخيار بالمنزل ملوثه بسم للفئران دون علمها مما أدى لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك و تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه