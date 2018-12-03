إزالة 9746 حالة تعدى على 366 فدانا بالأراضى الزراعية فى المنيا

كتب - فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن أزالت خلال الفترة من الأثنين 26 نوفمبر وحتى الأحد 2/12/2018 لحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة 9746 حالة تعدى على مساحة 366فدانا .

وأضاف المحافظ أن الوحدات المحلية تواصل جهودها فى حملات إزالة التعديات البسيطة و المتوسطة وكذلك التعديات الجسيمة وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتنظيم حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية الخاصة فى الفترة من 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر .

أوضح التقرير الذى أعده مركز معلومات التنمية المحلية على المحافظ ان الحملات أسفرت عن إزالة 6172حالة ازالات بسيطة وكذلك 3407 حالة لازالات متوسطة، كما ازالت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة 167حالة ازالة جسيمة.

وكان المحافظ قد وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للمشاركة فى حملات الإزالة المكبرة وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية للحد من تلك الظاهرة التى تُهدّد الاقتصاد الزراعي، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، مشدداً على التعامل الفورى والحاسم مع أى حالة تعد وإزالتها فى المهد وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن والأجهزة المعنية، وتنفيذ القانون بكل حزم ومنع ظهور أى مبانى عشوائية.