إخلاء سبيل 5 أشخاص بضمان مالى عقب رشقهم قوات تنفيذ إزالة بالحجارة فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على 5 أشخاص يقيمون بناحية قرية لحرجة بالقرعان، وذلك عقب قيامهم باعتراض القوات ورشقهم بالحجارة أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر ضد أحدهم.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بقيام بعض الأهالى بدائرة مركز البلينا برشق قوات الشرطة بالحجارة على إثر تنفيذ قرار إزالة صادر لأحد المنازل.

وعلى الفور انتقل العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، قيام "رشاد ع ج ا" و"عبد الله ع ج ا" و"سامح ع ا ا" و"عزت ع ع ج" و"ميشيل ع ع" باعتراض القوات ورشقهم بالحجارة أثناء تنفيذ القرار الصادر ضد الأول، لقيامة بالبناء بالطوب الأبيض على مساحة 7.5 قيراط، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين، إذا سدد كل منهم ضمان مالى قدره "3000" جنيها، تم سداد الضمان وتم إخلاء سبيلهم.