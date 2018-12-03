video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير الكويت يستعرض مع وزيرة خارجية السويد ترتيبات المباحثات اليمنية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:09 م
أمير الكويت يستعرض مع وزيرة خارجية السويد ترتيبات المباحثات اليمنية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

استعرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، والوفد المرافق لها، الترتيبات المتعلقة بالمباحثات التى ستعقد فى السويد بشأن الأزمة اليمنية.

وناقش الجانبان- خلال اللقاء الذى عقد بقصر السيف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح- سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، فى مكتبه اليوم، مع وزيرة الخارجية السويدية مارجور والستروم، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم، قد وصلت إلى الكويت أمس فى زيارة رسمية، تلتقى خلالها عددا من كبار المسئولين الكويتيين.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، قد أعلن الخميس الماضى، استمرار العمل لجمع أطراف الأزمة اليمنية حول طاولة مفاوضات فى السويد، خاصة فى ظل المرحلة الحرجة للأزمة اليمنية حاليا، مشيرا إلى أنه رغم أن الجهود الأممية لعقد جولة المحادثات تسير على قدم وساق، إلا أن تفاصيل أو ملامح المفاوضات المرتقبة، لم تتضح بعد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيا الحوثي ترفض تسليم قائمة باسماء الجرحي للعلاج في السويد

امير الكويت

السويد

المباحثات اليمنيه

وزير خارجيه السويد

اليمن




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة