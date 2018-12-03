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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:59 م
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أسعار العملات اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:42 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 3-12-2018 فى مصر عملات _ أرشيفية
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تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 3-12-2018، فى مصروفقا لآخر تحديثات بعدد من البنوك ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقرسعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ 20.1 جنيه للشراء، 20.32 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم،ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الاسترلينى" سعره 22.77 جنيه للشراء، و22.93 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.


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