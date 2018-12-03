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أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 3-12-2018

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:41 م
أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاثنين 3-12-2018 احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية
كتبت- منى ضياء
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قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار كل من الحديد والأسمنت اليوم الثنين الموافق 3 – 12 – 2018 مستقرة عن مستوياتها، بعد عودة الهدوء لسوق الحديد، وسلسلة انخفاضات للأسمنت.

 

وعادت أسعار الحديد إلى مستوياتها المعتادة، بعد ارتفاعها بحوالى 200-300 جنيها الأسبوع الماضى عقب تداول شائعة بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيليت وهو ما نفته وزارة التجارة والصناعة، فى حين استقرت أسعار الأسمنت على مستوياتها منذ الأسبوع الماضى.

 

وأكد الزينى ، فى تصريح خاص لـ  "اليوم السابع "، أن أسعار الحديد تتراوح حاليا بين 11.300 ألف جنيها للطن و12.198 ألف جنيها للطن كأعلى سعر تسليم أرض المصنع، فيما بلغت أسعار طن الأسمنت ما بين 850 - 880 جنيها للطن، لافتا إلى أن بعض شركات الأسمنت أبلغت التجار بزيادة أسعارها حوالى 30 جنيها مطلع الأسبوع.


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