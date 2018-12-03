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أسامة هيكل يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب صفحة المختلط

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:42 م
أسامة هيكل يطالب "الأعلى للإعلام" بحجب صفحة المختلط النائب أسامة هيكل
محمد مجدى السيسى
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علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على المواقع والصفحات التى تُسيئ للمؤسسات الوطنية، وما تمارسه صفحة "المختلط 1911" على وسائل التواصل الاجتماعى، ضد كيانات ومؤسسات وطنية.
 
وقال النائب أسامة هيكل، فى تصريحات خاصة، إن القانون الجديد يسمح بمحاسبة مثل هذه الصفحات، مؤكداً أنه فى حالة صدور تلك الصفحات من الخارج، فإنه من حق المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى للإعلام حجبها.
 
وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أن حجب تلك الصفحات يأتى وفقاً لاختصاصات المجلس الذى قررها البرلمان فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام.
 

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النائب أسامة هيكل

المختلط

المختلط 1911




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