أحياء العاصمة تواصل استرداد أرضى الدولة المغتصبة ومواجهة المخالفات البنائية

تواصل أحياء القاهرة نشاطها المكثف في شن الحملات المكبرة بكل شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق تنفيذاَ لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، باستمرار مواجهة جميع المظاهر السلبية وإعادة الانضباط للشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين، مع رصد يومى لكافة المخالفات البنائية والتصدى لها بكل حسم مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء وإزالة المبانى المخالفة خاصة فى المهد قبل بيعها للمواطنين واستفادة المخالف من مخالفته، مشدداَ على ضرورة التحلى باليقظة على مدار اليوم صباحاَ ومساءَ لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضي الدولة والتعدى عليها أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء وتقديمه للنيابة المختصة حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.

وفى نطاق المنطقة الجنوبية نجحت أجهزة حى حلوان من تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة جميع إدارات الحى بالتعاون مع شرطة المرافق وقوات القسم التابع لاسترداد ثلاثة قطع اراضى املاك دولة على مساحة 74 فدان و12 قيراط ، والتى كان قد تم تحديد استهدافها ضمن الموجة الثانية عشر التى اطلقتها اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة م. شريف اسماعيل بمنطقة كفر العلو وشارع رايل بجوار مدرسة صلاح سالم بحلوان .

وأكد اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان ان الحملة ايضا تمكنت من تنفيذ 9 قرارات ازالة لتعديات علاى اراضى املاك الدولة على مساحة 400 م2 تقربياَ بمنطقة المشروع الامريكى ، وتم تحرير محضر ادارى بالمخالفة رقم 17999 لسنة 2018 والتعهد بعدم التعدى على الارضى مرة اخرى .

كما كثفت احياء المنطقة الشمالية نشاطها فى مواجهة بؤر الباعة الجائلين وإعادة الانضباط للأسواق وإزالة العشوائي منها ورفع الاشغالات وتطهير الارصفة والتصدى للمخالفات البنائية وإزالتها فى المهد قبل استفحالها .. وقامت اجهزة حى الساحل برئاسة د. مجدى شريف بمشاركة ادارة المتابعة الميدانية ومهندسى الاسكان والتنظيم من تنفيذ ازالة لشدة خشبية بالعقار رقم 8 شارع شيبان كانت قد اعدت للشروع فى بناء ادوار مخالفة ، وتم تحرير محضر وإحالة المخالفين للنيابة .

وأسفرت حملات رفع الاشغالات ومراجعة تراخيص المحال والمقاهى بنطاق الحى على مدار اليوم من اغلاق مقهى مخالف ورفع اشغالاته ، وكذلك ازالة تعديات حوائط على نهر الطريق بشارع صائم الدهر .

ومن ناحية اخرى تمكن حى حدائق القبة من خلال المرور اليومي والمتابعة للواء محمد سالم رئيس الحى لاعمال النظافة وكفاءة الانارة والتشجير بكافة مربعات الحى الى رفع كفاءة النظافة وتكثيفها بمعظم النقاط الحيوية بنطاق الحى مع استكمال اعمال التشجير والتجميل وتم تجريد كاملا بطول شارع عبد الرحمن النقاش ، كما قرر رئيس الحى عقب رصد احدى مخالفات البناء بشارع احمد عيسى ايقاف الاعمال والتحفظ على معدات الحى ونقلها الى مخازن الحى وتحرير محاضر للمقاول لعدم حصوله على موافقة وتراخيص الحى .

وعلى صعيد متصل واصلت احياء المنطقة الشرقية توجيه حملاتها المفاجئة بناء على تعليمات المهندس نائب المحافظ بضرورة عدم التهاون في إزالة الأبنية المخالفة وإزالتها بأقصى سرعة ومعاقبة المخالفين والمغتصبين لارضى الدولة لترسيخ هيبة الدولة ، مع رفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الشوارع ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة ، وكذلك مراجعة تراخيص المقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها ومراجعة مدي التزام المرخص منها بشروط الترخيص .. ففى حى مصر الجديدة قام اللواء خالد عقل رئيس الحى خلال المرور اليومى من ايقاف اعمال البناء بالعقار رقم 67 بشارع النزهة تقسيم المروحة الدائرى بمصر الجديدة ، وتم ازالة التعديلات الإنشائية المخالفة التى شرع صاحب العقار فى تنفيذها وحرر محضر بالمخالفة وتم احالته للنيابة .