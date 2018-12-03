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أحد الصيادين: 5 مراكب تبحث عن 13 صيادا مفقودين بخليج السويس

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 11:50 ص
أحد الصيادين: 5 مراكب تبحث عن 13 صيادا مفقودين بخليج السويس مراكب - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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قال أحد الصيادين المتواجدين حاليا على متن أحد المراكب التى تقوم بأعمال البحث عن مركب الصيد المفقودة بخليج السويس بالقرب من ميناء الطور وعلى متنه 13 صياد إن هناك 5 مراكب صيد تبحث عن حطام المركب المفقودة أو أى من طاقم المركب.

وأكد الصياد الذى رفض ذكر اسمه أن جميع طاقم المركب من قرية كفر حميدو ومدينتى عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط وتحفظ على ذكر أسمائهم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن آخر اتصال مع المركب كان بتاريخ 29 نوفمبر الماضى أثناء دخولها ميناء الطور حيث صدمتها إحدى المراكب التجارية القادمة من قناة السويس، موضحا أن المركب يدعى يس الزهيرى ومملوكة لمحمد حسن محمد عبد العال.

وكشف الصياد أن صاحب المركب المتواجد معهم حاليا لم يؤكد أن القطع الخشبية والمتعلقات الشخصية التى عثر عليها تخص مركبه وهو ما أعطى الأمل لنا للعثور عليهم أحياء.

 

 

 

 


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