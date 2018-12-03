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أبو شقة يكشف تشكيل لجنة مؤقتة مسئولة عن تنظيم مئوية حزب الوفد

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:30 ص
أبو شقة يكشف تشكيل لجنة مؤقتة مسئولة عن تنظيم مئوية حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
كتب أمين صالح
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كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن تشكيل لجنة مؤقتة للاستعداد لاحتفالية حزب الوفد لتضم فى عضويتها كلاً من عمرو موسى، ومحمود أباظة، ومنير فخرى عبد النور، ومصطفى الفقى، وياسر الهضيبى، وطارق تهامى، وهانى سرى الدين.

وقال أبو شقة فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن باب حزب الوفد مفتوح لأى عضو من داخل الوفد أو من خارجه يرغب فى الانضمام للجنة ويقدم ما يستطيع خلال احتفالية المئوية التى سيتم تنظيمها يوم 9 مارس 2018.

وأعلن "أبو شقة" عن تعيين محمد مصطفى شردى مساعدًا لرئيس الحزب بالإضافة إلى تعيينه عضوًا بلجنة الوفد للاستعداد للمئوية.

 

 


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