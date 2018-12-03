video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يؤكد ضرورة تبنى مبادرات خلاقة لتطوير العمل العربى المشترك

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:44 م
أبو الغيط يؤكد ضرورة تبنى مبادرات خلاقة لتطوير العمل العربى المشترك ابو الغيط
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق
ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الاثنين، الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الاسكندرية، وهي الدورة التي شهدت مناقشات هامة بين رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حول تطوير وتفعيل آليات عمل اللجنة ولائحتها الداخلية، إضافة إلى دور المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط أكد خلال الجلسة أهمية تطوير عمل اللجنة بالشكل الذي يواكب التطورات الجارية في المنطقة العربية، وأيضاً على المستوى الدولي، سواء علي الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، مؤكدا ضرورة تبني أفكار ومبادرات خلاقة تعزز من فعالية منظومة العمل العربي المشترك.  
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام شارك أيضاً على هامش جلسة اللجنة في أعمال المنتدي الدولي للتعليم والذي يعقد تحت عنوان "التعليم العالي في الدول العربية : تطوير الجودة وتحفيز العالمية"، حيث حرص على أن يؤكد في هذا الصدد أهمية ضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية باعتباره قاطرة النهضة المنشودة في مختلف المجتمعات والدول.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط يرحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين

صور..الداخلية تداهم "أبو الغيط" لملاحقة أباطرة الكيف وتجار السلاح.. ضبط 70 طربة حشيش بمنطقتي "الخرس" و"الأخميين".. مساعد مدير أمن القليوبية: الشرطة تستعيد هيبة الدولة وتخلق مناخ طيب للاستثمار

الجامعة العربية

ابو الغيط

العمل العربى المشترك

الاسكندرية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة