أبو الغيط يؤكد ضرورة تبنى مبادرات خلاقة لتطوير العمل العربى المشترك

كتب مصطفى عنبر

ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الاثنين، الجلسة الختامية للدورة الاستثنائية للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الاسكندرية، وهي الدورة التي شهدت مناقشات هامة بين رؤساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حول تطوير وتفعيل آليات عمل اللجنة ولائحتها الداخلية، إضافة إلى دور المنظمات العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط أكد خلال الجلسة أهمية تطوير عمل اللجنة بالشكل الذي يواكب التطورات الجارية في المنطقة العربية، وأيضاً على المستوى الدولي، سواء علي الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الاجتماعي، مؤكدا ضرورة تبني أفكار ومبادرات خلاقة تعزز من فعالية منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام شارك أيضاً على هامش جلسة اللجنة في أعمال المنتدي الدولي للتعليم والذي يعقد تحت عنوان "التعليم العالي في الدول العربية : تطوير الجودة وتحفيز العالمية"، حيث حرص على أن يؤكد في هذا الصدد أهمية ضمان جودة التعليم العالي في المنطقة العربية باعتباره قاطرة النهضة المنشودة في مختلف المجتمعات والدول.