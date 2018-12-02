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6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:21 م
6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية دار الأوبرا الجديدة فى العاصمة الإدارية
كتب محمد عبد العظيم
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تشهد العاصمة الإدارية الجديدة العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من تنفيذ كافة الأحياء والمبانى الجديدة وفق التوقيتات المحددة، للبدء فى نقل أجهزة الدولة المختلفة إليها، ومن المقرر أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ثقافية على مساحة 100 فدان، على أن تضم هذه المدينة أكبر دار الأوبرا فى منطقة الشرق الأوسط.

 

وفيما يلى أبرز 6 معلومات عن أكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، وفق ما ذكرته صفحة رؤية مصر 2030: 

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1- دار الأوبرا من المقرر إقامتها ضمن مدينة ثقافية بمساحة 100 فدان على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

2- تعد هذه الدار داخل العاصمة الإدارية الجديدة هى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

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3- تضم دار الأوبرا 3  مسارح كبرى تسع لأكثر من 2500 شخص للمسرح الواحد.

4- من المقرر افتتاح الأوبرا الجديدة داخل العاصمة الإدارية بالتزامن مع نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة.

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5- المدينة الثفافية تضم مركزا للإبداع الفنى ومتحف للفن الحديث، بجانب دار الأوبرا الجديدة.

6- من المقرر أن تضم المدينة الثقافية أيضا مكتبة تسع لـ6 آلاف شخص، بالإضافة إلى قاعة عرض سينمائى مرتبطة بالأقمار الصناعية.

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دار الاوبرا فى العاصمة الادارية

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