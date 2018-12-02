40 رحلة تنطلق من مطار القاهرة لنقل 4387 سائحا للمدن السياحية المصرية

كتب - محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد انطلاق 40 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية، لنقل 4 آلاف و387 سائح مصرى وأجنبى، تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى فى اطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسيرت مصر للطيران من مطار القاهرة 8 رحلات إلى مدينة الأقصر، و7 رحلة إلى مدينة أسوان، و9 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و 6 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينة برج العرب ومرسي علم وأسيوط وسوهاج.

كما سيرت بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي 3 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كلا من مدينتي الغردقة ورحلتين إلى مدينة الاقصر.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية.