3 ميداليات متنوعة لجامعة سوهاج بأولمبياد الجامعات لذوى الاحتياجات الخاصة

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج 3 ميداليات فى اللقاء الرياضى، بأولمبياد الجامعات المصرية، المقام للطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة والمكفوفين من طلاب الجامعات المصرية، والذى شارك فيه 22 جامعة مصرية فى "ألعاب القوى و تنس الطاولة، ورفع الأثقال، والسباحة، والكرة الطائرة ، و كرة الجرس، وكرم القدم" بملاعب المدينة الشبابية، وكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير بالاسكندرية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة. مؤكداً أن الجامعة تقدم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى لأبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وتوليهم اهتماماً كبيراً لدمجهم فى جميع قطاعات المجتمع.

وأشاد الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمستوى اللياقة والكفاءة البدنية لأبطالنا من ذوى القدرات الخاصة المشاركين فى فعاليات اللقاء الرياضى، والتى من شأنها المساهمة اكتشاف المتميزين منهم رياضياً لضمهم لبرامج وأنشطة اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

ومن جانب آخر شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج افتتاح فعاليات ورشة العمل الذى نظمها مركز العلاقات الدولية بالجامعة تحت عنوان العلاقات الدولية والامن القومي، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الجديدة.

وقال رئيس الجامعة خلال كلمته إن مركز العلاقات الدولية سيساهم بشكل كبير فى تنمية العلاقات بين الجامعات العربية والدولية عن طريق التسويق للجامعة وإبراز تميزها وإمكانياتها مما يحقق استراتيجية التوسع فى العلاقات الدولية، وصرح بأن هناك توجهات بإبرام عدة إتفاقيات على الصعيدين الإقليمى والدولي، مؤكدا ثقته فى دور المركز للارتقاء بالجامعة محليا ودوليا، كما أعرب عن سعادته باستضافة هذه الكوكبة من الأساتذة المتميزين الذين سيضيفون الكثير لكافة الحضور بالورشة.

وقال الدكتور خالد جمال حسن عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية سابقا فى كلمته بعنوان "واجبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى ظل قانون تنظيم الجامعات" أنه لا يمكن تحقيق الأمن الداخلى أو الخارجى إلا بتحقيق الدولة للتنمية الداخلية وأيضا تنمية علاقاتها السياسية والدبلوماسية بالعالم الخارجي، وعلى الصعيد الداخلى لابد من امتلاك الدولة لاستراتيجية شاملة، وله سلاحان داخلى وخارجي، داخليا بوجود حكومة فعالة وتمتلك خبرة ومعرفة بكيفية تنفيذ المهام المنوطة بها.

وقالت الدكتورة هالة محمد حسن مسئول العلاقات الدولية جامعة السويس فى كلمتها بعنوان "العلاقة بين مراكز التعاون الدولى داخليا وخارجيا" بأن هناك أطر استراتيجية لتعزيز دور مراكز العلاقات الدولية فى الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية بالخارج بعدة طرق ووسائل مثل التبادل الطلابي، الدراسات العليا، التدريب، الإستشارات العلمية، المشروعات المشتركة والنشر العلمي.

وأشار الدكتور محمود عبدالعاطى مدير مركز العلاقات الدولية أثناء كلمته، أن اليوم يمثل بداية مشروع يحقق رؤية الجامعة فى التميز والذى يتفق مع استراتيجية الدولة 2030 ورؤية القيادة السياسية متمثلة فى فخامة رئيس الدولة والذى يدعو دائما للعمل على أن تكون مصر فى المكان اللائق بها دوليا ونتحرك كمصدر للمعرفة عن طريق الدخول بقوة فى اقتصاد المعرفة والمشاركة فى المشروعات الدولية وتسجيل براءات الاختراع مما يعود على الوطن بالفائدة فى تنويع مصادر الدخل ومن حسن الطالع ان مصر سوف تترأس الاتحاد الافريقى عام 2019.

وفى نهاية الورشة تم فتح الباب امام الحضور للاسئلة والاستفسارات من أساتذة وطلاب، حيت تم الإجابة عليها من قبل المحاضرين، ثم تم توزيع الشهادات للمشاركين بالورشة.