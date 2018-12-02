120 فريقا طبيا بشمال سيناء يواصلون تنفيذ حملة 100 مليون صحة بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء، صباح اليوم الأحد، استقبال المواطنين فى نقاط إجراء المسح الطبى مجانا للفحص من فيروس سى والأمراض المتوطنة ضمن حملة 100 مليون صحة، إقبال من مختلف الأعمار، وتزاحم أمام مواقع الفحص الطبى المنتشرة فى الوحدات والمستشفيات الطبية، ومراكز الشباب والوحدات القروية والجامعات والمعاهد، واستقبل الأهالى وتم عمليات الفحص 120 فريق طبى يتمركزن فى النقاط الطبية المقررة لتقديم الخدمة.

وفى مدينة العريش، كان الإقبال لافتا فى نقطة الاستقبال بوحدات صحية فى شارع أسيوط ووسط المدينة وحى عاطف السادات، والمستشفى العام، وفى مركز بئر العبد شهدت نقطة الاستقبال الرئيسية فى مستشفى بئر العبد إقبالا كثيفا من الأهالى.

وتجمعت أعداد كبيرة من شباب مدينة الشيخ زويد لإجراء الفحوصات فى نقطة أقيمت فى مركز شباب الشيخ زويد، وتواصل استقبال الأهالى فى النقطة المخصصة بمستشفى الشيخ زويد المركزى، كما حرض أهالى مناطق وسط سيناء على التواجد فى أماكن تنفيذ عمليات المسح الطبى والفحوصات فى مستشفيات الحسنة ونخل ووحدات طبية فى القرى.

وقال الدكتور محمود طلحة كيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن 80 نقطة طبية تقدم فيها خدمة المسح الطبى مجانا بمختلف أنحاء المحافظة بها 120 فريقا طبيا لفحص المواطنين والكشف عليهم، كما تم إقامة نقاط طبية فى الجامعات ويقوم فريقان طبيان داخل جامعة العريش وفريقان آخران فى جامعة سيناء بالكشف على الطلاب وفحصهم.

وقال الدكتور رمضان توفيق إسحق مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء، أن عدد المواطنين المستهدفين من الحملة يبلغ 254 ألف و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفا و364 مواطنا بمركز العريش، 58 ألفا و433 مواطنا بمركز بئر العبد، 31 ألفا و115 مواطنا بالشيخ زويد، 35 ألفا و117 مواطنا برفح، 13 ألفا و235 مواطنا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنا بنخل.

وأشار إلى أن النقاط الموزعة فى مراكز المحافظة بواقع 30 نقطة فى العريش، 29 نقطة فى بئر العبد، 8 نقاط فى الشيخ زويد، 4 نقاط فى رفح، 5 نقاط فى الحسنة، و4 نقاط فى نخل.