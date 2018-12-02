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12معلومة عن أسقف عام كفر الشيخ ودمياط قبل الاحتفال بتجليسه بكنيسة مار جرجس

الأحد، 02 ديسمبر 2018 04:10 م
12معلومة عن أسقف عام كفر الشيخ ودمياط قبل الاحتفال بتجليسه بكنيسة مار جرجس الأنبا ماركوس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد كنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، احتفال الكنيسة، و13 كنيسة أخرى بمدن المحافظة، بتنصيب "الأنبا ماركوس" أسقفًا عامًا لكفر الشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة، بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى مدير الأمن، والأنبا بولا أسقف طنطا والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط،وعدد من الاجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

والأسقف الجديد الذى سيتم الاحتفال بتجليسه الأنبا "ماركوس":

1-ولد " عام 1966 بقرية حصة مليج بمحافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس التجارة 1987، وعمل لفترة قصيرة بإحدى الوظائف.

2-التحق  بالدير عام  1994م والتحق بالرهبنة بدير مارى مينا بمريوط برج العرب عام 1997م.

3- نال رتبة الكهنوت فى عام 2007.

4- عمل داخل الدير فى أعمال متعددة منها: "المزرعة - مجمع العمال – المطبعة"، وتم اختياره كأسقف عام للقاهرة.

5- فى يوم 1 يونيو 2014 قام البابا تواضروس الثانى برئاسة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وفيه تمَّت استكمال طقس سيامة سبعة من الأساقفة: منهم، الأنبا ماركوس أسقفًا عامًا فى القاهرة بمنطقة حدائق القبة والويلى والعباسية.

6- أقيم حفل استقباله بعد الرسامة بكنيسة مارجرجس بحمامات القبة يوم الجمعة، الموافق 27 يونيو 2014.

7- اختاره البابا تواضرواس الثانى بابا الإسكندرية والكنيسة الأرثوذكسية، للجلوس على إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة فى 24 من نوفمبر الماضى.

8- وفى 25 من نوفمبر الماضى قام البابا تواضروس الثانى بتجليسه ورسامته على إيبارشيته الجديدة خلال حفل دينى رسمى.

9- وبعد تجليسه قام بتسليم خدمته فى منطقة حدائق القبة لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام.

10- نظم دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، الموافق الأول من ديسمبر 2018م حفلًا لتجليس الأنبا ماركوس، بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

11 – تحتفل كنيسة مارجرجس بكفر الشيخ بحفل تنصيب "الأنبا ماركوس"، بحضور محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018م.

12- تحتفل محافظة دمياط، غدًا الاثنين، الموافق 3 ديسمبر 2018، بحفل تنصيب الأنبا ماركوس، لتنهى الاحتفالات الرسمية برسامته على إيبارشيته الجديدة، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد للسيد المسيح.


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