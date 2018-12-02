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وكيل أوقاف كفر الشيخ بكنيسة مارجرجس: الإرهاب لايفرق بين مسلم ومسيحى

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:48 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ بكنيسة مارجرجس: الإرهاب لايفرق بين مسلم ومسيحى الشيخ سعد الفقي وكيل أوقاف كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ عقب تنصيب الأنبا ماركس أسقف عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري أنه في يوم تنصيب الأنبا ماركس، لن ينسى الأنبا بيشوي رحمه الله، مضيفا: "كنا نتفق أن الأمور واحدة ،والأمال مشتركة"

وأكد أن الجميع مستهدفون من الإرهابيين فلا فرق بين مسلم مسيحي.

وأضاف الفقي ، أن المصريين دوما شركاء في همومهم وفي آمالهم، متابعا:"جئنا نيابة عن الأزهر والأوقاف نقدم التهنئة للأنبا ماركس والذي تولى أسقف كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميان، راجياً من الله له التوفيق والسداد، وأن يحفظ مصرنا وجيشنا ويحفظ شرطتنا ورئيسنا".

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، والدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأنبا بولا أسقف طنطا والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والقمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط، وعدد من الاجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلس النواب.

 


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